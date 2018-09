Röövlindude arvukuse täpne hindamine eeldab spetsiaalset seiret

Kuna piisava usaldusväärsusega juhuvaatlused võimaldavad säästa erinevate seireprojektide teostamiseks kuluvaid ressursse, on oluline teada, kuivõrd täpselt peegeldavad juhuvaatlustele tuginevad hinnangud ametlike seirete käigus kogutut.

Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli ja Eesti Ornitoloogiaühingu koostöös valminud uuringus keskenduti erinevate loendusmetoodikatega saadud kolme kõige arvukama röövlinnuliigi – kanakulli (Accipiter gentilis), raudkulli (A. nisus) ja hiireviu (Buteo buteo) – arvukustrendide võrdlemisele.

Hiireviu Foto: Snowmanradio, wikimedia.org

Kui esmapilgul näitasid kogu linnustiku seiramiseks kasutatavad talilinnu- ja haudelinnustiku loendustel saadud liikide arvukused sarnast muutust spetsiaalsel röövlinnuseirel saadud andmestikuga, suutis arvukuses olulisi muutusi tuvastada ainult viimane. Seda eelkõige põhjusel, et üldiste seirete käigus ei pruugi röövlindude kohta piisavalt vaatlusi koguneda (see vähendab andmete üldistusvõimet), kuid ka röövlindude hilisest aktiivsusest – tavaloendused toimuvad sageli varahommikul, mil on aktiivsed just suur osa väiksematest lindudest.

Ainult kana- ja raudkulli talvised juhuvaatlused näitasid sarnaselt röövlinnuseire omadele olulist liikide arvukuse langust, mis tõestab, et hetkel ei asenda tavalinnustiku seire ja juhuvaatlused spetsiaalset röövlindude seiret. Kuigi röövlindude seire on osaliselt väga aja ja ressursikulukas, on see siiski usaldusväärsem ning kajastab arvukuse muutusi paremini, kui kogu linnustiku seire ja juhuvaatlustele tuginevad hinnangud.

Allikas: Linnuvaatleja blogi