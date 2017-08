Rukkirääke on aastatega vähemaks jäänud

Wikimedia Commons, Richard Wesley – http://www.flickr.com/photos/balvicar/5480680608/

Rukkiräägu arvukus on Eestis viimastel aastatel languses ning kuigi tänavusi loendustulemusi pole veel kokku võetud, siis loendajate suuliste ütluste põhjal võib öelda, et neid linde on vähem kui eelmine aasta.

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Meelis Leivits märkis, et tänavu oli rääkude arvukus neljandat aastat järjest languses, kirjutab Õhtuleht. Tänavune väga jahe kevad oli eelnevate aastatega võrreldes küllaltki erandlik ehk pikalt valitsenud jahedad ilmad kevadel ilmselt pidurdasid rukkirääkude rännet ning võimalik, et suur osa jäi pesitsema hoopis lõunapoolsetele aladele. 2007. aastal hinnati laulvate isaslindude koguarvukuseks 530-740, mullu oli neid 380-580. Refereeritud artikli täisteksti loe Õhtulehest.

