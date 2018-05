Šaakalitega hädas olev Vormsi sai eriloa kolme kiskja küttimiseks

Šaakalid on Vormsi saarel sel kevadel nii palju loomi murdnud või vigastanud, et keskkonnaamet andis eile loa neid väljaspool jahihooaega küttida.

Vormsi jahiselts tegi keskkonnaametile avalduse 7. aprillil pärast seda, kui šaakalid olid saarel murdnud veiseid, vasikaid ja lambatallesid.

19. aprillil pöördusid keskkonnaameti poole eraldi veel saareelanikud Erik Egel ja Ants Streng ja 5. mail teatas šaakalite rünnakust oma veisekarjale Ülo Grundsten.

„Mul on nüüd ainult üks vasikas alles,” ütles Streng Lääne Elule.

Šaakaleid on saarel liikumas näinud paljud ja nad on nii julged, et tulevad taluõuedelegi. Nende ebameeldivat ja ohtlikku lähedust on ka kuulda – õhtuti kostab külade läheduses ja rannas ulgumist.

Loe lähemalt Lääne Elust.