Saaremaa metsades võib ringi mütata koguni kaks mesikäppa

Foto on illustratiivne, sellel on kujutatud karu, kellega hiljuti kohtus loodusfotograaf Peeter Karask. Foto: Peeter Karask

Tõsiasi, et samaaegselt on karu nähtud erinevais Saaremaa otstes, on tekitanud kahtluse, et mesikäppi võib liikvel olla vähemalt kaks.