Seakatku võisid Belgiasse viia Baltimaades käinud sõdurid

Belgia prantsuskeelse ringhäälingu RTBF teatel avastati Belgia lõunaosas asuva Laglandi sõjaväebaasi aladelt kaks sigade Aafrika katku surnud metssiga. Esimene neist leiti 21. septembril ning oli surnud kaks kuni neli nädalat enne seda, mis tähendab, et tegemist võis olla ühe esimese viirust kandva metsseaga riigis.

Seetõttu peetakse üheks võimalikuks variandiks, et haigus jõudis Belgiasse sõdurite vahendusel. RTBF kirjutab, et hiljuti olid Laglandi sõjaväelaagris peatunud tšehhi ja poola sõdurid, kuid ühtlasi osalevad ligi 250 Belgia sõdurit Eestis, Lätis ja Leedus õhuturbemissioonil ning NATO suurendatud kohaloleku lahinggrupis.

Laglandi sõjaväelaagris on tavapärane töö peatatud ning tegeldakse varustuse desinfitseerimisega. Alates reedest käib laagris ning selle ümbruses intensiivne uurimistöö.

Varem arvati, et katk jõudis Belgiasse Ida-Euroopa veokijuhtide toidujäätmetega. Ühtlasi on RTBF kirjutanud, et haigus võis Belgiasse jõuda kohalike jõukate jahimeeste tõttu, kes jahilõbu suurendamiseks salaja veokitega metssigu sisse veavad.

Belgiast on siiani 63 000 hektari suuruselt alalt leitud üle 50 katku tõttu hukkunud metssea korjused, ent naaberriigis Saksamaal katku leitud pole.