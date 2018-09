Seeneraamatute müügi kõrghetk on peagi käes, kuid valikut veel jagub

„Erinevate seeneraamatute populaarsus on hooajaline ja kõrghetk on kohe käes,“ ütleb Rahva Raamatu turundusjuht Ingrid Karell.

„Seeneraamatute vastu on alati sügisel kõrgendatud huvi, nagu ka erinevate hoidiste ja mooside retsepte sisaldavate raamatute vastu. Rahva Raamatu e-poes ja kauplustes on mükoloogiahuvilistele mitmeid raamatud saadaval ning korilushuvilistele materjali jagub,“ ütleb Karell. „Kahjuks on aga tõesti nii, et aastate eest ilmunud seeneraamatute tiraažid on tänaseks läbimüüdud.“

Ka Apollo ostu- ja turundusjuht Helena Hyldahl ütleb, et seeneraamatud koguvad sügisel kindlasti populaarsust juurde.

„Siiski suuremat huvi, kui eelmistel aastatel, päris välja tuua ei saa,“ ütleb Hyldahl ning lisab, et raamatud kindlasti poodidest otsas pole.

Apollos on sel aastal populaarsusega silma hakanud Gerrit J. Keizeri „Seente entsüklopeedia“, Kuulo Kalamehe ja Vello Liivi „400 Eesti seent“ ning Mauri Korhoneni „Seenelise taskuraamat“. Rahva Raamatus on hetke kõige ostetum seeneraamat eelmisel aastal Perrti ja Ulla Salo sulest ilmunud välimääraja „Meie metsade seened“.