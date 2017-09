Sigade Aafrika katk ei ole kuhugi kadunud

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tänasel seakatku infopäeval selgus, et kuna sigade Aafrika katku uute leidude kohta tuleb pidevalt teateid, on taud meie looduses endiselt alles ja kujutab endast siiani ohtu.

„Vaatamata sellele, et metssigade küttimine pidevalt väheneb, ei ole meil mingisugust eeldust arvata, et viirushaigus oleks taandumas“, tõdes EJS-i tegevjuht Tõnis Korts. „Jahimeeste ülesanne on jahihooaja lõpuks saavutada maksimaalne metssigade asutustihedus 1,5 isendit 1000 hektarile jahimaa kohta, millele oleme juba üsna lähedal“, lisas Korts.

Sel aastal on Eestis uuritud 7480 metssiga, neist 7129 kütitud, 332 hukkunud ja 19 hukatud metssiga, lisaks on tuvastatud 676 seakatkuga nakatunud isendit. Infopäeval tõdeti, et seakatku levitamisel on endiselt suureks viiruse edasikandjaks olnud inimene. Seetõttu peavad taudi tõkestamisel jahimehed jt metsas viibijad väga rangelt bioohutusnõudeid järgima.

„Jahimehed on seni seakatkuga võitlemisel riigile olnud kõige tähtsamateks partneriteks“, selgitas Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) loomatervishoiu osakonna juhataja Harles Kaup. „Ühtlasi tuleks edaspidi seakatku tõrjeks korraldada jahti ka seafarmide ümbruses, et taudioht viia miinimumini“, lisas ta. VTA sõnul tuleks katkust mõjutatud aladel küttimist jätkata vähemalt juurdekasvu ulatuses ning soovitav oleks metssigade arvukust järgnevatel aastatel hoida allpool taset 1 isend 1000 hektari jahimaa kohta.

Lisaks andis infopäeval veterinaar- ja toidulabori viroloogia-seroloogia osakonna juhataja Katrin Mähar ülevaate seakatku biouuringutest, mis tehti Saksamaal ja Madriidis, ning tõdes, et paralleelselt seakatku uuringutele võetakse proove ka klassikalisele sigade katkule, mis levib hetkel Lätis.

EJS-i ja VTA koostöös toimub septembris kaks infopäeva, millest üks toimus täna Tallinnas ning teine 14. septembril Läänemaal Käbi külalistemajas. Infopäevadel käsitletakse seakatkuga seotud tauditõrje hetkeolukorda Eestis, läbiviidud uuringuid ning jagatakse muud teemaga seonduvat värsket teavet.