Siim Kiisler: metsanduse arengukava protsessis on ühisosa suurem kui erimeelsused

Üritusel tutvustatakse MAK2030 koostamise ettepanekut ja paralleelselt ülikoolides tehtud MAK2030 alusuuringu osa – sihtrühmade ja huvigruppide ootustele keskendunud uuringut, toimub teadlaste arutelu metsanduses toimuva kohta ja erinevad metsahuviliste visioonikõned.

Keskkonnaminister Siim Kiisler kinnitas, et ehk vaid 10% MAK2030 protsessis osalejatest on mingis küsimuses põhimõttelised vastased. Minister on seda meelt, et ühisosa on siiski suurem kui erimeelsused ning lõpuks jõutakse kõiki rahuldava lahenduseni.

„Järgmises MAK2030 etapis tuleb kõige rohkem vaadata teadlaste otsa, eksperdid ja teadlased peavad meile pakkuma võimalusi ja lahendusi ning neid kindlasti arvestatakse,” märgib Kiisler. „Seejärel aga astuvad mängu poliitikud Riigikogus. Poliitikutele aga tuleb anda võimalus kuulata teadlasi ja eksperte. Olgem üksteise vastu lugupidavamad ja langetagem otsuseid teadmiste põhiselt.”

Kiisleri sõnul ei tähenda ühiskondliku kokkuleppe saavutamine seda, et keegi võtab kõik sada protsenti, vaid kõigi osapoolte vahelisi kompromisse, kokkuleppeid ja läbirääkimisi.