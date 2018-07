Sindi paisu likvideerimisel keelatakse Pärnu jõe suudmealal ajutiselt kalapüük

Kalavarude hea seisundi tagamiseks keelatakse 1. augustist 30. novembrini kalapüük Pärnu lahes Pärnu jõe suudmealal ning 1. novembrist kuni tuleva aasta 30. jaanuarini angerjapüük Läänemeres.

Kalapüügieeskirjaga on kalapüük lõhejõgede suudmealal 1 kilomeetri raadiuses aasta läbi keelatud. Lisaks on lõhejõgede suudmetes sügiseti kehtinud 1,5-kilomeetrise raadiuseni laiendatud keeluala. Pärnu jõel on seni mõlemal puhul kehtinud teised reeglid.

„RMK Põlula Kalakasvatuskeskus on juba viis aastat asustanud Pärnu jõkke lõhemaimusid. Jõkke naasvad täiskasvanud kalad võimaldavad Sindi paisu likvideerimisel kiiremini parandada Pärnu jõe lõhe ja meriforelli taastootmise võimalusi," ütles keskkonnaminister Siim Kiisler. "Kalapüügi sügisene keeld jõesuudmes koos paisu likvideerimisega tagab lõhede, meriforellide ja siigade pääsu Pärnu jõe aastaid kasutamata koelmutele, kiirendades nonde asurkondade taastumist,“ lisas Kiisler.

Pärnu laht on oluline püügikoht nii kutselistele kui ka harrastuskaluritele. Seetõttu kehtestatakse selle aasta sügisel eeskätt kudema tuleva lõhe kaitseks Pärnu jõe suudmealale muulide otsa ja merepoolsetele külgedele keeluala 1 kilomeetri ulatuses. Rohkem kui poolel sellest alast oli püük ka varem keelatud.

Pärnu jõe suudme uue tähtajalise keeluala kõrval jäävad kehtima ka kalapüügieeskirjaga kehtestatud aastaringsed keelualad.