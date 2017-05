Sookurg Ahja 5 on jõudnud edukalt Lõuna-Ukrainasse

Satelliitsaatjaga varustatud ja vahepeal vastuvõtjaga sideme kaotanud sookurg Ahja 5 on edukalt jõudnud Lõuna-Ukrainasse. Etioopiast startinud ja pikemalt Iisraelis peatunud kurg on kevadrändel läbinud juba ligi 5900 kilomeetrit.

"Kahjuks katkes saatjaga side kohe pärast starti Iisraelist ja "ärkas ellu" alles siis, kui ta oli juba Lõuna-Ukrainasse jõudnud. Õnneks on nüüd side taastunud ja ka kõik andmed on alles ja maha laaditud," ütles Eesti Maaülikooli juhtivteadur Aivar Leito. „Tagantjärele saame öelda, et ta tegi tõeliselt vägeva rändehüppe," lisas ta.

Iisraeli jõudis sookurg kuu aega tagasi pärast pikka, ligi 3000 km pikkust rännet, mis algas talikorterist Etioopias. Kuni 16. aprillini peatus lind Iisraelis Hula orus, kus ta kogus rasvavaru edasirändeks koju. Orust praktiliselt peatusteta rändena üle Türgi keskosa ja Musta mere lennanud Ahja 5 jõudis juba kaks päeva hiljem Kertši poolsaarele ja sealt edasi Novotroitski linna lähistele Lõuna-Ukrainas.

"Väga põnev on, et ta startis - arvatavasti koos teistega suures rändeparves - Türgi põhjarannikult Musta mere kohale hilja õhtul kell 11 ja lendas terve öö mere kohal, jõudes Kertši rannikule järgmise päeva varahommikul kell 6," ütles Leito.

Teekond jätkus peatusteta mööda Asovi mere läänerannikut kuni Novotroitski rajoonini. Seal peatus Ahja 5 kaks päeva ja liikus siis edasi loode suunas kuni Novojelyzavetovka linnani ning edasi Askania Nova looduskaitsealani, kus ta viibib siiani (viimased andmed 2. mai hommikust). Askania Nova on Leito sõnul teadaolevalt Eesti sookurgede üks tähtsamaid rändepeatuspaiku nende Ida-Euroopa rändeteel.

Viimase kolme päeva jooksul Iisraelist Lõuna-Ukrainasse lennanud Ahja 5 läbis selle ajaga 1900 kilomeetrit ehk keskmiselt 633 kilomeetrit päevas. Linnu keskmine lennukiirus oli 25 km/tunnis, mis sisaldas ka lühiajalisi peatusi puhkamiseks. Kuna Ahja 5 on noor, ligi aasta vanune, siis ta pesitsema ei hakka ja jõuab Eestisse ilmselt alles paari nädala pärast. Leito hinnangul pole ka võimatu, et ta sel suvel koju üldse ei jõuagi, vaid veedab selle aja Askania Novas või liigub edasi põhja poole, näiteks Valgevenesse.

"Nimelt ei tulnud ka satelliitsaatjaga 2013. aasta suvel märgistatud sookurg Savimäe esimesel suvel koju, vaid suvitas hoopis Ungaris. Praegu on Savimäe Kirde-Lätis Aluksne lähistel ja pole välistatud, et ta koju ei tulegi. Ta on juba nelja-aastane ja nüüdseks suguküps emaslind, kes võib sel aastal esimest korda ka sealsamas pesitseda," märkis Leito.

Teistest satelliitsaatjatega varustatud sookurgedest on Mati jõudnud Lääne-Poolasse ja Ivar Kirde-Leedusse. Kas ja millal nemad Eestisse jõuavad, on Leito sõnul raske öelda, aga tõenäoliselt juhtuks see lähinädalate jooksul.