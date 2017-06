Suurel Munamäel nähti Eestis haruldast lääne-pöialpoissi

Läti linnuvaatlejad teatasid Linnuharulduste komisjonile, et olid juuni keskel Suure Munamäe vaatetorni juures kohanud laulvat lääne-pöialpoissi.

Eilsel jaanilaupäeval käisid Rõuge linnuvaatlejad Maidu Kõoleht, Maiki Must ja Jaanus Tanilsoo teadet kontrollimas ja selgus, et vaatetorni juures tegutseb lausa kaks lääne-pöialpoissi, kirjutab linnuvaatleja portaal.

Lääne-pöialpoiss (Regulus ignicapilla) on Lääne-Euroopa liik, kelle püsilevila ulatub Leeduni. Linnuharulduste komisjoni andmetel on lääne-pöialpoissi Eestis seni kohatud vaid 22 korda, kuid viimastel aastatel on tema vaatluste arv sagenenud – 2016. aastal oli koguni kuus leidu. Lääne-pöialpoisi pesitsemine Eestis ei ole küll seni tõestatud, ehkki territoriaalseid linde on Eestis kohatud (näiteks 2006. aasta mais-juunis Ida-Virumaal Jõugal).

Vaata pilti lääne-pöialpoisist SIIT.