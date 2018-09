Tallinn reostab merd suitsukonidega

SEI Tallinn programmidirektor Harri Muura on seda meelt, et omavalitsuste kaasamine seadusandlikult ja n-ö kohustuslikus korras mereprügi vastasesse võitlusse on möödapääsmatu, sest tema hinnangul vaevalt ükski linn või vald omal algatusel üldse tuleks selle peale, et mere prügistamine ja selle ärahoidmine kuulub ka omavalitsuse jäätmemajanduse hulka nagu olmeprügi äraveo ja jäätmete sortimise korraldamine.

„Üks projekti eesmärk on töötada välja omavalitsustele sobiv merepügi allikate kaardistamise, seire ning mereprügi vältimise ja vähendamise tegevuskavade koostamise metoodiline juhend,” kirjeldas Moora.

„Seires on teinekord olulised pisiasjadena näivad nüansid. Näiteks on hea teada, milline on elanikkonna suitsetamisharjumus, sest kõikjale topitavad suituskonid – filtrid – moodustavad päris suure osa prügist, ka meres. Ja ka need liigituvad plasti alla. Näiteks väga tüüpiline on suitsukonide viskamine läbi kanalisatsioonikaevu aukude. Nii jõuavad need paratamatult sadeveesüsteemi kaudu merre.”

Moora hinnangul jõuab sedasi iga päev merre kümneid tuhandeid suitsukonisid. Oma panuse annavad ka Pirita jõe kallastel käivad suitsumeestest kalastajad. Ta teab öelda, et enamasti lendab suitsukoni ikka kaarega vette, vahel takkajärgi ka külmarohupudel jne.