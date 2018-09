Tänavune vähipüügihooaeg lõppes kuue väärteomenetlusega

„Eelmise aastaga võrreldes on tuvastatud rikkumiste ja ebaseaduslike püügivahendite arv vähenenud, mullu alustasime 17 väärteomenetlust ning avastasime veekogudest rohkem kui paarsada ebaseaduslikult püügile pandud vähimõrda- ja natta,“ ütles Keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna peainspektor Aare Pai.

„Vähirikkamad veekogud asuvad Saare-, Valga- ja Tartumaal ja nii nagu ka varasematel aastatel, rakendasime nendes maakondades kontrollikavasid, kus järelevalve fookus oli suunatud just ebaseaduslike püüdjate tabamisele. Õnneks väga tõsiseid rikkumisi ei ole avastatud,“ lisas Pai.

Keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhataja Jaak Haameri hinnangul on vähipüüdjate teadlikkus ja õiguskuulekus tõusnud. „Vähipüüdjad, keda kontrollisime, kasutasid püügiks lubatud ja õiges koguses püügivahendeid ning püüdsid veekogudel, kuhu püügiluba oli välja antud. Varem on olnud probleem, et kiputakse veekogusid sassi ajama,“ märkis Haamer.

Saaremaal tuvastati tänavu kaks vähipüüginõuete rikkumist, millega seoses on praegu käimas väärteomenetlused. Mõlemal korral oli tegu loata püügiga.

„Tahame loota, et viimaste aastate tõhus järelevalve on hakanud vilja kandma ja kaasa aidanud vähipüüdjate teadlikkuse ja seadusekuulekuse tõusule,“ märkis Haamer.

Valgamaal ja Harjumaal alustati kummaski kaks väärteomenetlust. Valgamaal oli ühel juhul vähipüüdjal vajalik kalastuskaart olemas, kuid ta püüdis väidetavalt teadmatusest teises järves ja keelatud viisil ehk käsitsi. Teisel juhul puudus vähipüüdjal nõutav kalastuskaart.