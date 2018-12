Elame huvitaval ajal. Inimene on oma käsutusse saanud maa-, vee-, õhu- ja kosmosesõidukid. On selgeks teinud aatomi ja selle tuuma ehituse ning kasutanud neid teadmisi paraku mitte ainult õilsatel eesmärkidel.

Kõige silmatorkavam on vast arvutite ja interneti kiire levik viimastel aastakümnetel. Ja ometi leidub kõige selle juures neid, kes usuvad, et Maa on lapik.