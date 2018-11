Transpordifirmad soovivad kindlust, et rohegaasi kasutamisse raha paigutades ei ootaks neid ees uus aktsiisimaks

Viimaste aastate kütuse pidevad aktsiisitõusud on transpordivaldkonna ettevõtjad ettevaatlikuks muutnud ja suuri kannapöördeid ei kiputa uisapäisa tegema. Otsesõnu öeldes soovitakse enne suurte investeeringuotsuste tegemist riigipoolset tagatist, et gaasikütustele ei laiendataks n-ö üleöö uusi, senisest kõrgemaid hindu.

Kuluefektiivsuse tagab odavam kütus

AS Auto 100 juhataja Gert Rohtla märgib, et gaasikütuste kasutuselevõtu üldine eesmärk on saavutada tehnoloogiliste lahenduste abil puhtam keskkond. Euroopa Liit soovib, et summeeritud emissioon jääb edaspidi endisele tasemele, kuigi autosid müüakse ja võetakse kasutusele üha rohkem. Auto 100 eesmärk on saavutada 87 g/100 km emissioon, näiteks hübriidautode emissioon on keskmiselt 94 g/100 km.

„Et saavutada Euro VII nõuet, siis meie tuntud luksuslikkusse kalduvad linnamaasturid läheksid kusagil 15 000 eurot kallimaks” nendib Rohtla. „Kliimamuutuse mõju hakkab vaikselt inimestele kohale jõudma. Julgen väita, et enamik klientidest otsib juba tehnilistest andmetest välja, kui palju on ühe või teise auto CO2 heitmed. CNG-sõiduki ost on praegu nii mõnelegi inimesele esimene samm keskkonnahoiu poole. Ta ei peaks sellist sõidukit ostma, aga ta siiski teeb seda ja just keskkonnateadlikkusest.”

Tema hinnangul peaks rohegaas mootorikütusena huvitama taksofirmasid ja sõidujagajaid, kaugtöö tegijaid, ühistranspordisektorit, kommunaalettevõtteid. Tavakasutajal on hea teada, et CNG-sõiduk maksab viis aastat pärast soetamist järelturul märksa rohkem kui tavakütusel töötav auto.