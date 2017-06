Tšehhi saadikutekoda hääletas karusloomafarmide keelustamise poolt

Kolmapäeval edastas Tšehhi saadikutekoda senatile eelnõu, mis näeb ette karusloomafarmide keelustamist. Seaduseelnõu poolt hääletas kolmandal lugemisel 132 ja vastu 9 saadikut, 20 saadikut jätsid hääletamata. Eelnõu liigub nüüd Tšehhi senatisse ja seejärel peab selle allkirjastama president.

Vastavalt eelnõule suletakse Tšehhi karusloomafarmid 31. jaanuaril 2019, karusloomafarmeritel on võimalik taotleda rahalist kompensatsiooni pikaajaliste finantskohustuste katteks. Taotlused vaatab üle ja kinnitab põllumajandusministeerium. Tšehhis on hetkel 9 karusloomafarmi, kus on ühtekokku 20 000 looma.

“Oleme saavutanud võidu, mis tõestab, et loomade tapmine moe pärast ei ole Tšehhi poliitikute arvates enam aktsepteeritud. See on ka võit kodanikuliikumistele, kes aitasid saadkutel jõuda sellisele tõdemusele. Mul on hea meel näha, et selline barbaarne praktika Tšehhimaal lõpeb ja et meie seadusandjad näitavad eeskuju oma kolleegidele teistes riikides, kus karusloomafarmide keelustamine hetkel kõne all,” ütlesTšehhi parlamendiliige ja keskkonnakomisjoni esimees Robin Böhnisch.

MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni juhataja Kadri Tapersoni hinnangul on kahtlemata tegemist väga olulise võiduga, mis on suunanäitajaks Eestile. “Sõltumata täna võimul oleva riigikogu hiljutisest otsusest karusloomafarmid Eestis alles jätta, tuleb teema veelgi teravamalt päevakorda juba järgmise riigikogu koosseisu ajal. Eesti ei taha kindlasti olla järelsörkija rollis, meid peaks kannustama soov olla võitjate ja progressiivsete riikide hulgas,” lisas Taperson.

Kantar Emori poolt detsembri lõpus läbi viidud uuringu kohaselt ei poolda 69 protsenti Eesti inimestest loomade kasvatamist ning hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil.