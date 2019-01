Ühing: karusloomakasvatus rikastab maaelu ning kasvatab eksporti

Eilsel riigikogu istungil lükati tagasi ja langes menetlusest välja karusloomakasvatust keelustav seaduseelnõu. Karusloomakasvatajate sõnul teeb neid nõutuks see, et meediaväljaanded avaldavad pidevalt MTÜ Loomus seisukohti, ent mitte karusloomakasvatajate omi.

“Loomakasvatuse vastaste rünnak, mis põhineb valeväidetel ja pooltõdedel, on riigikogus tagasi tõrjutud. Ründjate vihakõned, mida on illustreeritud maailmast kokku korjatud vigaste loomade piltidega on ebaeetiline ja kõiki loomakasvatajaid solvav. Arusaamatul kombel on äärmiselt kallutatud ja emotsioone üleskütvad materjalid leidnud tee ka ERR -i uudistesse ning teisedki meediakanalid avaldavad kriitikavabalt valedest ja pooltõdedest kubisevaid Loomuse materjale.” kommenteeris Aado Oherd Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühingust riigikogu otsust.

“Eelnõu algatajate põhiline argument on olnud, et “loomade aretamine ja kasvatamine peamiselt või ainult karusnaha saamise eesmärgil on ebaeetiline”. Pidevalt väidetakse, et farmides peetakse metsloomi, mis on loomulikult teadlik valeväide, kuna metsloomade farmides pidamine on Eestis seadusega keelatud. Tegelikult kasvatatakse ja aretatakse karusloomafarmides põllumajandusloomi” lisas Oherd, kes on ühtlasi ka tunnustatud loomaarst.

Ringmajandus karusnahavaldkonnas Foto: Eesti Karusnahaliit

Oherd juhib tähelepanu, et seitsme Euroopa ülikooli teadlaste poolt on välja töötatud karusloomade heaolu tagamise süsteem WelFur, millele on hiljuti oma heakskiidu andnud ka Euroopa Komisjon. Kõnealune süsteem vaatleb ja hindab rohkem kui 20 erinevat karusloomade heaolu puudutavat aspekti ja see kehtib kogu Euroopa Liidus.