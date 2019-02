Ulukiuurija Peep Männil lätlastele: õppige karudega koos elama, hirm on põhjendamatu

Karud enamasti pelgavad inimest, kuid teatud olukordades satutakse siiski ka kokku. Olukordi on väga erinevaid, kuid põhilised kokkusaamised on toimunud kindlasti jahipidamise käigus, kus teiste ulukite jahil aetakse ajus olev karu liikvele. On olnud juhuseid, kus nõrganärviline jahimees, nähes karu enda poole jooksmas, on teda lasknud ja hiljem surmavalt haavatud karu käest olulisi vigastusi saanud. Sarnastes olukordades laskmata jätmine ei ole aga mitte kunagi kaasa toonud karu rünnaku. Siinkohal hea näide, et naisterahvast ei ole siiani Eestis ükski karu rünnanud. Karu võib rünnata inimest ka oma poegade kaitseks.

Mida peaks Eestis karude heaolu tagamiseks paremini tegema?

Oleme hinnanud, et meie karude seisundi paranemise üks olulisemaid näitajaid on nende levikuala suurenemine. Seetõttu oleme piiranud või sootuks keelanud karude küttimise Eesti lääne- ja lõunaaladel. Karude küttimise keelamine Lõuna-Eestis peaks soodustama ka nende levikut lõuna suunas, sealhulgas ka Läti aladele.

Mida soovitaksite Lätile, et karud ennast sealgi mugavalt sisse saaksid seada?

Eesti karude arvukus on mitte vähem kui 700, eestlased karu ei karda ning seda ei peaks tegema ka lätlased. Õppigem looma tundma ning siis kaob ka põhjendamatu hirm nende suhtes. Karu levikuala laieneb lõunasse ning Läti põhjaosas on karu kindlasti juba olemas. Karu tuleb Lätti, õppigem temaga koos elama, nagu Eestlased seda teevad. Hirmud on põhjendamatud.