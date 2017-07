Uus pööre: miljonid mesilased tappis keelatud aine põllule pritsimine

Laborist tulnud analüüside tulemused näitasid, et Lääne-Virumaa põldudel oli kasutatud taimekaitsevahendit, mis on mesilastele ohtlik ning mida poleks tohtinud rapsile pritsida.

Katrin Kikkas tutvustas kolmapäeval tänavust viit mesilaste suremise juhtumit, mille puhul on koostöös veterinaar- ja toiduametiga võetud proovid nii mesilastest kui taimedest põllul, kus võis olla tegemist taimekaitsevahendi kasutamisega.

Lääne-Virumaal Maire Valtini mesilas toimunu kohta on laborist vastused tulnud mesilaste osas ja ühe taimede proovi kohta kolmest, mis võeti.

Mesilastest võetud proov näitas Kikkase sõnul taimekaitsevahendi sisaldust määral, mis võis põhjustada mesilaste hukkumise. Sama ainet (dimetoaat) sisaldas üks rapsipõllult võetud proov.

„Spekulatsioonidesse ei tahaks laskuda, aga see võib olla Danadimi-nimeline vahend, mida võib kasutada ainult teravilja puhul,“ ütles Kikkas.

Küsimusele, kas ei võinud olla tegemist juhtumiga, kus taimekaitsevahend kandus rapsipõllule lähedalasuvalt viljapõllult, vastas Kikkas, et selleks oli vahendi näit proovis liiga kõrge.

„Tegeleme tulemuste analüüsimisega, kuid esialgsel hinnangul on ainete sisaldus selleks liiga kõrge, et see võiks olla ülekandumine,“ sõnas Kikkas.

Selgituseks – Danadim on mesilastele ohtlik ning seda ei tohi mesilaste ning muude tolmlevate putukate kaitsmiseks kasutada põllumajanduskultuuride ja umbrohtude õitsemise ajal.

Miks proovidega nii kaua läks?

Põllumajandusuuringute keskuse asedirektor Margus Friedenthal ütles, et proove tehakse seadmega, mis on analüütilise võimekuse poolest võimas seade ning võimaldab määrata 300-400 toimeainet.

„Sellisel juhul läbime kogu selle spekrtri ja määrame ka väga väikesed konsentratsioone nagu 0,01mg kilogrammi kohta,“ selgitas ta. Täpsus ja võimsus tingivad ka selle, et proov võtab mõneti aega – tehakse lisaproove ning korraga töötab sellega mitu spetsialisti. Kui tõrkeid ei esine, siis koos proovi ettevalmistamisega läheb tulemuse saamiseks aega 2,5 päeva, millele lisandub aega tulemuste hindamiseks. Sellega läheb veel kaks päeva.

„Kui kõik läheb korralikult, siis neljanda päeva lõpuks oleme võimelised väljastama esimese protokolli, kuid seda siis, kui me midagi ei leia,“ sõnas Friedenthal. „Kuna meediahuvi oli seekord väga kõrge, siis tehti seekord ka korduskatse. Kuna proovi pole enam vaja ette valmistada, siis kulub sellele kolm päeva ehk kokku seitse päeva.“

Lääne-Virumaalt võetud proovide kohta ütles Friedenthal, et tulemused olid nii kõrged, et panid lausa ohkama.

„See tähendab, et kui me räägime analüüsi seisukohast ja oleme tavaliselt piiri peal, mis on 0,01mg/kg, siis seekord me leidsime koguseid, mis olid sada ja enam kordi kõrgemad. Need tulemused läbisid ka kinnituskatse.“

Tänavused juhtumid: Tartumaa, 2. juuli, pühapäev. Ametnikud läksid kohale järgmisel päeval. Kuna mesilased käivad korjel kuni 3km kaugusel, tuleb esmalt selgitada areaal ja leida põllud, millega seoses võis mürgistus tekkida. Põldude proovid võeti 4. juulil ning vastus oli negatiivne.

Võrumaa, 3. juuli, esmaspäev. Kohale läksid nii VTA ametnik kui põllumajandusameti ametnik. Analüüsid võeti 4. juulil, vastus mesilastest positiivne, leiti taimekaitsejääke, osad analüüsid veel tegemisel.

Lääne-Virumaa, 6. juuli, neljapäeva õhtu. Analüüsid võeti 7. juulil. Mesilastest võetud proov näitas taimekaitsevahendi sisaldust, mis võis põhjustada hukkumise. Arvatavasti on tegemist Dandadimiga, mis on mesilastele ohtlik ning mida poleks tohtinud sellel põllul kasutada. Käib põhjalik menetlus.

Järvamaa, 9. juuli. Analüüsid võeti 10. juulil, oodatakse vastuseid.

Lääne-Virumaa, 12. juuli. Analüüside vastuseid oodatakse.