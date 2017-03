Vabaerakond: valitsus paneb Eesti metsa ohtlikult suure surve alla

Vabaerakond teeb täna ettepaneku Riigikogule metsaseaduse eelnõu tagasi lükata ja saata see koostajale tagasi täiendavaks läbitöötamiseks.

Erakond on vastu kuusikute raievanuse langetamisele ning lageraie ja rasketehnika kasutamise piiramata jätmisele, sest see avab tee Eesti eneseteadvuse osaks oleva metsa ulatuslikuks langetamiseks valitsuse rahavajaduse rahuldamise nimel.

„Eesti metsad on sattunud pärast sõjajärgset massraiet suurima raiesurve alla. Eesti Energia tahab Auvere jaamas massiliselt puitu põletada, Riigimetsa Majandamise Keskus täidab kasvavas mahus riigieelarvet – 2016. aasta tulust sai riigikassa 30 miljonit eurot ehk poolteist korda rohkem kui tunamullu. Eelnõus on näha valitsuse soovi saada lisaraha lubaduste katmiseks puidumajanduse maksudest, mullu oli see 700 miljonit eurot. Selline suund tuleb peatada. Rikas mets on üks suuri Eestis elamise eeliseid ning meie kuvandi ning kultuuri osa. Eesti rahva enesetunne on kehv, sest metsa asemel näeme aina rohkem kännuväljakuid,“ ütles Vabaerakonna saadik Artur Talvik.

Talviku sõnul pooldab Vabaerakond metsa mõistlikku majandamist ja eraomanike õiglast kohtlemist, kuid kuusikute raievanuse 80-lt 60-le aastale langetamine on ohtlik „Need seadusmuudatused ei too metsandusse tasakaalu, vaid kallutavad vaekausi suurtöösturite kasuks. Metsanduse arengukava tuleb kindlasti üle vaadata.“

Vabaerakonna fraktsiooni nõunik ja maaeluekspert Kaul Nurm ütleb, et eelnõu ettevalmistanud keskkonnaministeerium ja ka Riigikogu keskkonnakomisjon ei võtnud arvesse loodussõbralikke alternatiive ega pole teinud midagi Eesti inimesi šokeerivate lageraiete pidurdamiseks. „Lageraie peab olema erandlik ja piiratud, sest ta hävitab metsa ökosüsteemi täielikult. Eelistada tuleb hoolivat valikraiet ja suurte harvestrite asemel väikseid masinaid ning hobuvedu. Suured masinad hävitavad alusmetsa, mis taastub alles kümne aastaga,“ ütles ta.

Nurm tõi välja ka, et metsal on oluline praktiline roll. „Metsad aitavad kaasa liigirohkusele looduses ja õhu puhtusele, see aga mõjub hästi rahva tervisele. Metsad on ka tulu toova loodusturismi magnet, hea koht puhkamiseks ja traditsiooniliseks metsasaaduste korjeks.“ lõpetas ta.

„2016. aastal toetas riik metsa istutamist 1,2 ja tänavu 0,9 miljoni euroga. Keskkonnakomisjoni juht Rainer Vakra ei rääkinud ETV otsesaates tõtt, kui mainis, et see summa on kolm miljonit. Metsa taastamise toetust on vaja vähemalt kolmekordistada“, sõnas Nurm.