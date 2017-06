Väikese väina tapalava: elektriliinis hukkub massiliselt luikesid

Väikese Väina Seltsi andmeil on väinatammi kohal õhus kulgeva elektriliini tõttu ainuüksi tänavu kevadel elu jätnud vähemalt kolmkümmend luike.

“Need kolmkümmend on linnud, kes on silma jäänud ja kelle surma oleme fotodel dokumenteerinud,” ütles Saarte Häälele seltsi juhatuse liige Heiki Hanso. “Tegelikult on hukkunud luikesid palju rohkem, näiteks Orissaare-poolsest pikast rooribast pole ju keegi otsinud,” tõdes Hanso.

Hanso on olnud ise tunnistajaks, kuidas luik vastu õhuliini lendab. “Päikesepaistelise ilmaga tuleb selliseid õnnetusi rohkem ette,” märkis ta. Hanso viitas, et õhuliin kulgeb läbi Natura 2000 hoiuala ja Eesti ühe tähtsama rändlindude pesitsusala. “See pole mitte hoiuala, vaid tapa-ala, kus toimub massimõrv. ”

Hanso sõnul on probleem juba kümnete aastate vanune, lahendust aga ei paista.