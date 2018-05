VALIK VÕIMSAID KAADREID | Laupäeval valitakse looduse aasta foto

Laupäeval jagatakse Estonia kontserdisaalis „Tantsivaid hunte“ ja kuulutatakse välja Aasta Loodusfotograaf 2018.

Jaan Riis ütles, et osavõtt konkursist oli tavapäraselt rohke.

“Rõõmu teeb see, et tuntud nimede kõrvale on tulnud uusi värskeid tulijaid,” tõi ta välja.

Fotovõistluse Looduse Aasta Foto 2018 pidulik lõpetamine ja „Huntide ball“ toimub laupäeval algusega kell 15 ning huvilised on oodatud.

Vaadatakse pildikavasid konkursi parematest töödest, millele on loonud muusika helilooja Sven Grünberg. Tunnustatakse parimaid loodusfotograafe ja kuulutatakse välja Aasta Loodusfotograaf 2018. Laulab Chalice, päeva juhib Rohke Debelakk.

Lisaks saab näha uut fototehnikat ja näitust parimatest piltidest. Äsja sai valmis ka Loodusfoto Aastaraamat 2018, kus tänavuse konkursi kõik tunnustatud tööd sees.

Tänavu osales võistlusel 710 autorit 6200 tööga. Lisaks laekus pea 100 loodusvideot 46 autorilt.

Töid hindas žürii koosseisus Rein Maran (esimees), Tiit Pääsuke, Tõnu Talpsepp, Sirje Tooma, Jarek Jõepera, Kaupo Kikkas, Tiit Hunt. Võistlus toimub alates aastast 2001 ning seda korraldab Looduse Omnibuss koostöös Eesti Looduskaitse Seltsiga.

