Valitsus kiitis heaks Alutaguse rahvuspargi loomise

Rahvusparki soovitakse luua olemasolevate kaitsealade baasil. Alutaguse loodavasse rahvusparki kuuluvad Puhatu, Agusalu, Muraka ja Selisoo looduskaitsealad, Kurtna, Smolnitsa, Jõuga, Struuga ja Mäetaguse maastikukaitsealad, Narva jõe ülemjooksu hoiuala ning Iisaku parkmetsa kaitseala. Kavandatava rahvuspargi pindala on 43 568 hektarit. Kogu ala on juba praegu kaitse all ning piirangute ulatus rahvuspargi loomisega ei kasva. Loodav rahvuspark on kavandatud valdavalt riigimaale, mida on kokku 42 627 hektarit.

Kui Riigikogu Alutaguse rahvuspargi loomiseks vajaliku seadusemuudatuse heaks kiidab, koostab Keskkonnaamet rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu ja viib läbi eelnõu avalikustamise. Kaitse-eeskirja avalikustamiseni on plaanis jõuda 2019. aasta alguses.

Samuti koostatakse rahvuspargile kaitsekorralduskava, milles seatakse rahvuspargi lähemad ja kaugemad eesmärgid ning planeeritakse tegevused nende saavutamiseks.

