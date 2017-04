VIDEO: Eestlased arendasid välja ainulaadse plastide taaskasutamise tehnoloogia

Kesk-Eestis väljaarendatud plastide taaskasutamise tehnoloogia on ainulaadne.

Mäo tehnopargis tegutsev Plastrex oü toodab erinevatest plastijäätmetest tugevat ja ajas vastupidavat ehituslauda.

Plastrex tehnoloogia võimaldab taaskasutada kõige erinevamaid plastijäätmid, plastlaudades „jagub ruumi“ kilekottidest televiisori korpuseni. Plastrexi tootmine on jäätmevaba, hinnatud eksportkaup koosneb piltlikult prügist tööst ja elektrist. Plastlauad on leidnud tänuväärset rakendust nii Eestis kui väljaspool, nii on sellest tehtud Tallinn-Tartu maantee moodsad müratõkked, lisaks hobutallide lahtreid ja erinevaid terasse.