VIDEO: Must-toonekurgedel on esimene muna pesas

Must-toonekurgede pesakaamera pildilt nähtub, et toonekured Karl ja Kati võivad varsti perelisa oodata, sest emaslind munes esmaspäeva öösel esimese muna.





Must-toonekurg on monogaamne nagu teisedki toonekurelised. Sigima asub ta kolme aasta vanuselt. Pesitsuapaika saabub ta märtsi lõpul või aprilli algul ja hakkab varsti pärast seda pesa ehitama. Sama pesa kasutab must-toonekorg palju aastaid.



Must-toonekure täiskurnas on tavaliselt 4 muna, vahel rohkem või vähem. Emaslind muneb kahepäevaste vahedega, aga hauduma hakkab ööpäev pärast esimese muna munemist. Hauvad mõlemad vanemad kokku 35–46 päeva, ehkki on juhtunud, et pojad kooruvad juba pärast 30 päeva pikkust haudumist. Harilikult on poegi pesas vähem kui oli mune, sest kõik munad pole viljastatud.

Allikas: Wikipedia

Jälgi kurgede pesaelu ka otse SIIT.