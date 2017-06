VIDEO: Pardipojad ei pääse Kadrioru pargi kanalist välja

Lugeja saatis video, kus on näha väikseid abituid pardipoegi Kadrioru pargi kanalis, kes üritavad järsust kiviseinast üles ronida, kuid kukuvad ikka ja jälle tagasi vette.

Kadrioru pargist kinnitati, et ohus need pardipojad siiski ei ole.

"Ühtegi hukkunud pardipoega me kunagi kanalist leidnud ei ole. Loodusel on kombeks end ise reguleerida ning pardiema transpordib pardipojad edukalt kanalist välja, oleme seda oma silmaga näinud. Selleks peab olema olukord rahulik ning turvaline, kui kanali ääres inimesed liiguvad ja olukord on pingeline, siis satuvad ka pardipojad paanikasse. Olukorra rahunedes toimetab ema nendega ise edasi," selgitas Kadrioru Pargi juhataja asetäitja Liis Nõmmann.

Keskkonnaamet rõhutab igal kevadel, et kõik abituna näivad looma- ja linnupojad ei vaja inimese abi ning enamikel juhtudel võib inimese sekkumine pigem kahju kui kasu tuua. Vigastatud või hättasattunud linnu leidmisel tuleb viga saanud isendist teatada Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313. Seejärel edastab valveoperaator teate pädevale isikule, kes hindab olukorra tõsidust ning otsustab, kuidas edasi tegutseda.

