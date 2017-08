VIDEO | Pliimürgistusest ravitud merikotkas lasti vabadusse

Täna lasti vabasse loodusesse tagasi Eesti Maaülikooli loomakliinikus ravi saanud merikotkas, kes vajas abi pliimürgitusest taastumiseks.

Loomaarst ja Eesti Maaülikooli doktorant Madis Leivits rääkis, et igal aastal leitakse jahiperioodi käigus haigeid või juba surnud linde, kes on söönud ulukite liha, mis on saastunud jahikuulidest ja haavlitest pärit pliiga.

"See konkreetne merikotkas leiti kolmandal mail ning Maaülikooli jõudis lind läbi Keskkonnaameti. Tema puhul kahtlustasime lisaks pliimürgitusele ka linnugrippi, kuid nii Eesti kui ka Hollandi laborite testid olid õnneks negatiivsed," ütles Leivits. Ta lisas, et merikotka suled olid saanud tugevalt kannatada ning uute sulgede kasvatus ning üleüldine taastumine võttis aega. Hetkel viibib veel Maaülikooli loomakliinikus kaks kotkast, kelle puhul võiks loota peatset taasvabastamist loodusesse.

Leivits rääkis, et eelmise aasta veebruaris Varnjas vabastatud emane merikotkas, kellele sai selga ka GPS-seade ja kes lendas otsejoones Venemaa poolele, on juba teist aastat edukalt pesitsenud. Sel aastal oli tal pesas kaks järglast.