VIDEO | Võõrliik ümarmudila tõrjumisel on abi nastikutest

Maaleht RUS 11

Parim moodus võõrliigist lahtisaamiseks on see ära süüa. Kuniks suurem osa eestlaseid suhtub ümarmudila söömisesse tagasihoidlikult, teevad töö ära teised loomad, sealhulgas see Sõrve sääres Maalehe lugeja kaamera ette jäänud nastik.