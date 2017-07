15. OKTOOBER: valimistel saab paika uus kohalik eliit

Veel enne nimekirjade esitamise algust võib näha trendi, kus kohalikud juhid ja tuntud tegijad kaaluvad distantseerumist oma erakonnast. Reformierakonna mureks on Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja Kunda linnapea Kaido Veski, kes on teatanud osalusest valimisliitudes. IRLi liikmest Viljandi linnapea Ando Kiviberg pole täpselt avaldanud, kas ja kellega valimistele läheb, kuid on selge, et see pole oma erakonna nimekiri.

IRLi kuuluv Põlva maavanem Igor Taro teeb Põlva vallas valimisliitu Tuleviku Põlvamaa. Sotside liikmest Järva maavanem Alo Aasma teeb valimisliitu Suur-Järvamaa, mille ambitsioon on esineda kõigis maakonna uutes omavalitsustes. Keskerakonna puhul jäi parteinimekirjaga konkureeriva valimisliidu moodustamine Tallinnas üksnes Yana Toomi valiku taha.

Kaks korda üksikkandidaadina europarlamenti valitud Indrek Tarand, kes on ilmselt Eesti aegade edukaim parteiväline häältemagnet, leiab, et niisugused näited viitavad trendile, kus kodanikud väljendavad oma rahulolematust etableerunud erakondadega.