Aia kaitsjad HOMSES MAALEHES: röövikuhunt on parem kui mürk

Kui dustitamistega sekkuma ei hakka, hoiavad need väikesed olendid lõpuks kooslust ise tasakaalus. Kohe, kui ühe liigi poest saadud vahendiga ära tapad (aga alati saab siis otsa keegi veel), tekib tasakaalutus ja massilised paljunemised on taas võimalikud – tekkinud tühemikku tahavad täita paljud.

Rohimisest siiski ei pääse, kuid täielikult mustaks rohitud peenrad on jälle äärmus, mis tasakaalutust tekitab. Oma kogemuste põhjal väidan, et kui kõrvu on kultuurtaim ja umbrohi, eelistab putukas enamasti umbrohtu. Nägin oma silmaga, kuidas linnurohul toituv ja paljunev linnurohupoi “oma taime” puudusel pika hambaga minu külvatud läätse mugis.

Paljud seosed taimede ja putukate vahel on veel nägemata, vaatlus käib. Jätan tihti meelega kasvama mõne putke või ohaka vms, et vaadata, kes seal liigub. Vahetevahel ikka liigutakse ka kultuurtaimedel, kuid oma toitumisega pole nad meid saagita jätnud – paari taime söömine pole kahjustus.