Aiahuvilised on innustunud Facebookis taimede vahetusest

Kersti Tuulik sai Tartumaal Vara kandis asuva aia omanikuks kolm suve tagasi. Algul oli seal vaid üks lillepeenar, kuid naine on igal suvel ühe suure peenra juurde teinud. Muist taimi on ta ostnud, osa saanud tuttavatelt ja osa vahetanud Facebookis oleva grupi Tartu taimevahetus kaudu.

“Mul läks nii hästi, et andsin ühe taime, vastu sain mitu,” rääkis ta, näidates raudürdi vastu vahetatud astilbesid, valget nelki ja roosa õiega päevaliiliat. “Kuna me ei ela päris Tartus, jääb osa vahetusi selle tõttu ära, et ei jõua õigel ajal kohale,” märkis ta. Samas on ta oma aia servast andnud pihlakaistikuid soovijatele mitte teiste taimede, vaid puuviljade vastu.

Kersti on ka üle-eestilise grupi Aiaelu liige. Kui Tartu taimevahetuse grupis on ligi 3500 liiget, siis aiaelus pea 27 000. “Seal on palju liikmeid, ja kui keegi pakub su lähedal midagi, siis on võimalik järele minna,” rääkis naine. “Olen sealt hästi palju nõu saanud. Kui taimel on midagi viga, siis pildistad taime ja paned pildi sinna üles.”