ANNE VEESAAR: stopp! Ma olen veel 59!

Anne Veesaar Priit Simson

Näitleja Anne Veesaar natuke pelgab saabuvat ümmargust sünnipäeva, kuid samas arvab, et nii noor ja kogenematu kui aastate eest, ka enam olla ei tahaks. Valusatel õppetundidel on samuti väärtus. Neid, paraku, on olnud omajagu.