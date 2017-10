Coop Pank toob sularaha maale tagasi, aga mitte piiramatult

Sularaha väljavõtmine on maapiirkondade elanikele üks neid teenuseid, mida pangandusega seostatakse. Sularahaautomaate ja pangakontoreid on jäänud maal vähe järele. Kuigi pankade statistika näitab, et sularaha võetakse välja harva, on vajadus selle teenuse järele olemas.

olles Coop Panga klient, saavad nad pangakaardi, millega saab sularaha välja võtta kõigis Coopi kauplustes ning samuti ükskõik millise panga sularahaautomaadist.

Sularaha saab tegelikult Coopi poodidest teenustasu eest välja võtta ka praegu, kui kliendil on sisult krediitkaardina toimiv Säästukaart Pluss.

Kui inimesel on Säästukaart või Säästukaart Pluss, siis see ei tähenda, et ta on automaatselt Coop Panga klient. Kui aga inimene saab panga kliendiks ja talle väljastatakse pangakaart, kaob Säästukaardi mõte, sest pangakaardiga saab samu boonuseid.

Coop Panga kliendil saab pangateenustega kokkupuude olema peatselt veelgi rohkemates punktides, sest lisaks pangakontoritele ilmuvad üle Eesti 20 kauplusse mobiilsed pangapunktid.

Need on nii-öelda tehnoloogilised kapid.