Eesti kohanimed käsivad: Lõmpsi, Pilka ja Kõrista, Tapa või Loobu...

Selle loo ajendiks sai aga hoopis Rakvere Teatri suveetendus “Viimane võllamees”. Män­gitakse seda Loobul, päris Tal­linna–Narva maantee külje all ja veel lähemal sellele teele, mille suunaviidad võimaldavad valida Tapa ja Loobu vahel. Ma pole lugenud, palju neid viitasid kokku on, aga igatahes on rändajal küllalt lai valik, kas poseerida suveniirfoto jaoks lähemal tapmisele või loobumisele. (Neid viitu on foto abil propageerinud ka MLi naljakülg Naeris.)