Eestlased nägid skandaalset vaalapüüki

Maalehe reisiklubi trotsis Fääri saartel vihma ja tuult, kuid viimast päeva Vestmanna linnukaljude juures saatsid päike ning unustamatud vaated mägedele ja linnukolooniatele.

Reisi ekstreemseim seiklus oli seotud pilootvaalade küttimisega. Eestlased sattusid peale üliharuldasele hetkele, kui kohalikud ajasid 26 pilootvaala lahesoppi, küttisid need seal ja toimetasid tükeldamiseks sadamakaile. See verine vaatepilt ei ole meeldiv, kuid seotud traditsioonidega, millest võtab osa terve kogukond. Vaalaküttide kiire tegutsemise tagamiseks on isegi liiklus häiritud. Vaalaliha jagatakse täpsete kogustena omavahel. Seekord otsustati saak annetada kohalikele vanadekodudele.

Peeter Arro arhiiv, ANDRES EILART

Meie muhe reisiseltskond Vestmanna külas, kaamera taha asus Maalehe peatoimetaja Andres Eilart.

Järgmisel aastal ootavad meid Šotimaa ning Maroko.

