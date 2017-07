Einar Laigna – mees, kes oma ideaalidega ületab ajastut, milles elab

Einar Laigna vastilmunud elulooraamatu “In Manibus Portabunt. Kätel kantud. Einar Laigna lugu” läbivaks mõtteks on seisukoht, et inimese elu on materjal, millest vormida uus ja terviklikum isiksus. Teoloogi ja ajaloofilosoofi Einar Laigna elulugu kinnitab, et elu on võimalik elada, ilma et peaks tegema mingeidki kompromisse vale või mugavusega, et kunagi ei tohi alla anda.

Laigna elulooraamat – vormilt mahukas intervjuu, sisult aga lugu ühest Eesti mehest, kes ületab oma ideaalides ajastut, milles ta oma elu, otsinguid ja ideaale realiseerima on kutsutud – ärgitab lugema. See on lugu mehest, kellest õhkub ajalugu.