Balti jaama turu lihasaal võtab ostjaid ja uudistajaid vastu tühjade, valguses kiiskavate lettidega. Tühja, rentnikuta letipinda on kõigest kokku vaid nii kolmandiku jagu, keskse asukoha tõttu paistab see aga eriti silma.

Tühjaks jäänud lettide taga kauples seni ühistu Eesti Lihatööstus, kelle toodang valmib Vastse-Kuuste lihatööstuses.

“Tõsi see on, otsustasime Balti Jaama turul majandamise lõpetada,” kinnitas esmaspäeval Eesti Lihatööstuse müügijuht Tanel Grauberg. “Selge see, et väiketootja jaoks pole pealinnas oma müügipinna pidamine soodne, renditingimused on rasked. Kuid see, et uue tulijana oma toodangut näidata saime, oli väga hea, edasi keskendume toodangu kauplusekettidesse viimisele.”