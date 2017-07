Haapsalu vaksal osaliselt tarastatakse

Veerem on halvas seisus. Pildil Eestis unikaalne raudteekraana. Ivar Soopan

Lõhkumine Haapsalu ajaloolise vaksali raudteemuuseumis on viinud selleni, et seni avalik ala piiratakse taraga. See vähendaks turismiobjektil liikumise vabadust.