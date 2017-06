Heli Lääts: kes ma olen päriselt?

“Ma olen lihtsalt keegi Kellegi või Millegi tahtel,” ütleb armastatud laulja vastilmunud elulooraamatus “Heli Lääts. Armastusega”. Avaldame katkendi intervjuust Urmas Otile saates “Carte blanche” Eesti Televisioonis 24. juunil 1994.

Urmas Ott: Teiega on tehtud väga palju intervjuusid ja aeg-ajalt võib jääda niisugune ekslik mulje, et ehk on tõepoolest juba kõik ära räägitud. Minu jaoks isiklikult olete te üks nendest inimestest, kes on küll andnud kohutavalt palju intervjuusid, aga mida rohkem te neid annate, seda vähem me teist, kallis Heli, midagi teame. Seda segasemaks muutub pilt. /.../ Öelge, kas aastate jooksul on muutunud ka teie suhtumine sünnipäevadesse? Tunnete te selle päeva ees hirmu või ootate te seda päeva?

Heli Lääts: Ma ei ole seda päeva iialgi eriti armastanud. Teatavasti ei taha ükski naine vanemaks saada.

Urmas Ott: Muide, mida Peeter Saul teile täna sünnipäevaks kinkis? Äkki uue Mercedese?

Heli Lääts: Peeter Sauli sünnipäevakink on mul kaelas.

Urmas Ott: Ilus pikk kett koos ristiga?

Heli Lääts: Jah.

Urmas Ott: Olete te usklik?