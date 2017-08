Hollandi munaskandaal mõjutab Euroopat, Eestile on mõju väike

Hollandis on ajutiselt suletud kõik 180 munakanu pidavat farmi. Praeguseks on ainult kahes farmis toodetud munadest leitud mürgist fiproniili, mille kogus on piirnormist suurem.

Eesti suurima kanamunatootja Dava Foodsi Eesti juhi Vladimir Sapožnini sõnul tekib Euroopa turule mõju siis, kui need farmid tõepoolest kinni pannakse ja kõik munakanad tuleb välja vahetada.

“Kui nad need tõesti kinni panevad ja muna lähima poole aasta jooksul ei tule, siis see tähendab kindlasti drastilist hinnatõusu,” lausus ta.

Sapožnin täpsustas, et mõju muna letihinnale on vähene, aga kindlasti on suur mõju munatoodete hinnale ehk toiduainetööstusele. Eriti Kesk-Euroopas.

Kokkuvõttes pole munanõudluse rahuldamiseks kiireid lahendusi. Rääkimata sellest, et kana saaks kiiremini munema sundida.