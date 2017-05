HOMSES MAALEHES: Eesti naised ostavad kokku maltsa ja nõgest, et välisturge vallutada

Tavalised umbrohud on väega taimed, sisaldades palju kasulikku. Mugavamaks tarvitamiseks teevad väepulbrite valmistajad neist mineraaliderikkaid pulbreid.

Mõte sai alguse eelmisel kevadel, kui e-turu Maakaup.ee vedajad Sirkka Pintmann ja Margit Kirsipuu panid tähele, et linnainimesed tellisid selle veebilehe kaudu Kopra Karjamõisast päris palju naati ja nõgest. “Mõtlesime, kuidas seda aasta läbi pakkuda,” rääkis Sirkka. Nii jõutigi nõgese kuivatamiseni ja sellest pulbri tegemiseni. Üllatuslikult osteti nõgesepulbrit sama hästi kui värsket nõgest.

Sealt arenes mõte edasi väetoitude sarjale, kuna lisaks nõgesele on vägagi väärtuslikud ka naat ja malts. Nõges sisaldab palju mineraale, naat räni ja fütotoitaineid ning malts on valgurikas. Kui neist külmkuivatamise meetodil valmistada pulbreid, siis need oleksid suurepärased kodumaised toidulisandid. Margit Kirsipuu on välja andnud mitu kokaraamatut ja nüüd hakati katsetama väepulbritega retsepte.

Kuuldes ettevõtluskonkursist Ajujaht, käidi seal oma idee välja, ja rõõm oli suur, kui see 309 äriidee seast valiti 100 parima hulka. Praeguseks on nad seitsme parima seas ja täna õhtul ETV saates selgub, kas nad saavad kolme parima hulka.

Nüüdseks on neil välja töötatud kaubamärk NÕID, kodulehekülg, ning nõgesepulber ja nõgesemesi on juba Stockmannis ja Selverites müügil.