HOMSES MAALEHES: Eestlased hoiavad Lätist toidu- ja tarbekaupu tuues sadu eurosid kokku

Läti põhjaosa kauplustes on eestlased muutunud nii sagedasteks klientideks, et paljudel on sealsete poodide kliendi­kaardid. Odavamalt tuuakse koormate kaupa nii liha, uksehingi kui ka tsementi.

Eelmisel laupäeval võttis Andres Ots Maalehe ajakirjaniku sappa ja tegi teadliku ostleja poetuuri.

Loomulikult on selline kaubasõit mõeldav laias laastus Lõuna-Eesti elanikele, kellele Läti suuremad poed on lähemal kui Tartu omad. Erilisemaid asju tuleks aga neil minna ostma just nimelt Tartusse, sest väikelinnades on kaubavalik kesisem.

Eestlasi jalutab poes peale meie veel, üks naine on ostnud potilille, teine aga vaatab kuldset kraanikaussi.

Need on Tartu inimesed, kel tulnud hommikul mõte, et teeks ühe tiiru Lätti, vaataks väheke poodides ringi. Ka nemad ei ole esimeses järjekorras viinapoodi tõtanud, sest osta on muudki.

Näiteks Valga ja Ikla poolt Lätti sõitjad käivad tavaliselt Valmieras, kus on suur Depo pood. Sealt ostetakse muruniidukeid, riideid, koolikotte – asjad on samad, aga hinnad nii palju paremad, et tasub sõitmist, räägivad need, kes käinud.

Hämming tabaks meie aiahuvilisi ka taimeturul. Tavalisemate sortide tomatitaimed maksavad 50 senti, lilleamplite hinnad aga algavad kuuest eurost. Kui on alles õitsema hakkav, saab viiega, ning kui on juba suurem ja täisõites, küsitakse 7 ja 8 eurot. Ostan kaks amplit, mida mul tegelikult üldse vaja pole.