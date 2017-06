HOMSES MAALEHES: Hoiu- ja kaitsealasid läbistavad õhuliinid tapavad linde

Mitmes Eesti paigas lõhestavad elektrivõrgu õhuliinid lindude lennutee. Kõige ohtlikumad liinid kõrguvad hoiu- ja kaitsealadel, kus vastupidiselt ala eesmärgile inimese loodud rajatised linde hoopis tapavad.

“Head teed, ilus ja uhke lind! Vähemasti sain su sooja keha Väinatammi autoteelt teepervele tõsta, kus kajakad ja varesed ja rebased saavad jätkata looduse loomulikke protsesse. Küllap takerdusid aga sinagi inimloodud elektriliinidesse, mis võiks ammu kaabliga asendatud olla, et selliseid rumalaid igapäevaseid surmasid ei juhtuks...”

Nii kirjutas 28. mail Väikese väina seltsi Facebooki-postituses Heidi Hanso, lisades juurde foto hukkunud luigest.

Muhu- ja Saaremaa vahelise Väikese väina loodusheaolust hooliva seltsi kogukonnaleht on aeg-ajalt nagu surmakuulutuste tahvel. Saare ja mandri vahet sõitvad seltsi liikmed ning nende sõbrad saadavad järjepidevalt teateid hukkunud luikedest.

Seltsi liige ja tuntud arborist Heiki Hanso on ainuüksi tänavu loendanud 32 surnud luike. Need on olnud nähtavas kohas kas Muhu- ja Saaremaa vahelisel tammil või roostikus. Surnud linde on tõenäoliselt rohkem, kuna osa neist on kukkunud merre.