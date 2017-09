HOMSES MAALEHES: Jahe suvi pani kurgisaagile põntsu

Räpina vallas kurke ja kõrvitsaid kasvatav Ülar Liiv tunnistas, et saak oli küllaltki kehv. “Kurk jäi natuke põdema hilise kevade tõttu. Kui suvi oleks olnud soojem, poleks saak nii õnnetu olnud, kuid suvi oli jahe,” rääkis ta. Peale jaheduse kimbutasid põllul olevaid taimi ka pidevad tuuled, mis ei mõjunud hästi.

Liiv tunnistas, et kogu aeg oli lootus, et läheb soojaks, kuid sooja tuli alles juuli teises pooles. “Tagantjärele tarkus on, et terve vegetatsiooniperioodi oleks võinud katteloori peal hoida,” arutles ta. Samas oleks olnud üpris tülikas loor kurkide korjamise ajaks ära võtta ja pärast jälle tagasi panna.