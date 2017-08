HOMSES MAALEHES: Kahe jalaga maa peal olek on mõnikord eluohtlik

Päästeametile tähendab kõige suuremate elektriliinide, kõrgepingeliinidega seonduv peamiselt ennetustöö tegemist. „Aastas ei juhtu nendega palju õnnetusi, aga kui juhtuvad, on need väga hullud ning reageerida on raske,“ ütleb päästeameti ennetustöö osakonna nõunik Tiina Laube.

Elektriettevõtted koolitavad nii päästjaid kui ka harivad tavainimesi, sest elektriliinidega seotud õnnetused juhtuvad peamiselt teadmatusest.

Juuni lõpus paigutati Rae valla laulu- ja tantsupäeval metallist raamidega batuut otse kõrgepingeliinide alla. Tehnilise järelevalve amet alles uurib Rae valla juhtumit. Esialgu teatas amet, et batuut paigutati liinide lähedale nõuete mittetundmise ja osapoolte kommunikatsiooniprobleemide tõttu.

Kõiksugune tegevus õhuliinide lähedal tuleb kooskõlastada võrguettevõtjaga.

Eestis sai viimati kõrgepingeliinist surmava löögi tõstukijuht, kes 2015. aasta Maamessil liinide all piirdeaia osasid ladustas. Tänavuse aasta kolm õnnetust juhtusid tee-ehitusel, metsatöödel ja kaitseväe õppustel.