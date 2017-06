HOMSES MAALEHES: Kaitseväeteenistusest hoiduvate noormeeste elu tehakse kibedaks

Iga aastaga suureneb kaitseväeteenistusest hoiduvate meeste hulk. Planeeritav seadusemuudatus peaks panema noori mõtlema – kas täita ausalt oma kohust või jääda ilma mitmest olulisest kodanikuhüvest.

Kui 18–28aastane mees jätab kaitseväe arstlikku komisjoni põhjuseta ilmumata ja hoidub väeteenistusest, maksab see talle valusalt kätte. Seda juhul, kui planeeritav seadusemuudatus peaks läbi minema.

Kaitseministeeriumi algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse kohaselt võiks tulevikus piirata patustajate harrastuspüügi ja kutselise kalapüügi õigust, jahipidamis- ning relva käitlemise õigust, väikelaeva ja jeti, aga kõige mõjusama abinõuna mootorsõiduki juhtimise õigust.

Neist viimane on kõige suurema “publikumõjuga”. Kaitseministeerium on võtnud eeskujuks täitemenetluse seadustiku, kus on ette nähtud sarnane õiguste piiramine lapse elatise võlgnevuse korral.

Juhiluba kui mõjutaja

” Arstlikku komisjoni jätab ilmumata ligi 17% kutsututest.

Kaitseväekohustuse täitmisest kõrvalehoidjad on enamuses kutsealuse staatuses – mehed vanuses 18–28 aastat. Eelnõu väljatöötamise kavatsuses toob kaitseministeerium välja statistika, mis näitab, et just selles eas mehed on ühed agaramad juhiloa taotlejad ja nende hulgas on ka palju neid, kel juba on juhiluba.

Sellest järeldab kaitseministeerium, et juhiloa taotlemise ja pikendamise piiramine peaks olema efektiivne ning ennetav meede, mis kutsub noormehi seaduskuulekusele.

Tänavu 31. märtsi seisuga jättis aasta jooksul kaitseressursside ameti arstlikku komisjoni esimese kutse peale ilmumata kokku 4459 kutsealust, kellest 2611-l on juhiluba.

Esmase juhiloa taotlejaid on noorte seas igal aastal märkimisväärselt palju. Maanteeameti statistika kohaselt väljastati 2015. aastal esmane mootorsõiduki juhtimise luba 9223 mehele vanuses 18–24 eluaastat ning 3074 luba vanusele 25–34. Juhiluba oli 18–24aastaste vanusegrupis 22 023-l ning 25–34aastaste vanusegrupis 74 914 isikul.

Eiravad komisjoni

Arstlikku komisjoni suunamiseks saadab kaitseressursside amet välja umbes 23 000 kutset aastas, ent arstlikku komisjoni jätab esimese kutse peale ilmumata ligikaudu 17% kutsututest. Neile on võimalik määrata sunniraha (vt graafik).

Statistikast selgub, et sunniraha alati ei mõju ja kõik nõutud summat ära ei maksa. Kaitseressursside ameti avalike suhete nõuniku Anne Osveti sõnul kohaldati eelmisel aastal sunniraha 807 juhul ning siiani on makstud 560 kohaldatud sunniraha. Ülejäänute osas täitemenetlus jätkub. Tänavu on sunniraha kohaldatud 533 korral ja nendest on makstud vaid 214.

” Õppekogunemistele jätab ilmumata ligi 28% kutsututest.

Kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna juhataja Peeter Kuimet ütles Maalehele, et sunniraha ja väärteotrahvi maksmine ei tähenda seda, et kutsealune pärast seda n-ö rahule jäetakse.

“Samas on ka üldiselt suhteliselt konstantne hulk kutsealuseid – 5–10% iga-aastaselt arstlikku komisjoni kutsututest –, kes süsteemselt ja pidevalt jätavad ka pärast mitmekordset sunnirahade või trahvide määramist oma kohustused täitmata ning üritavad sellise protsessiga kaitseväeteenistusest pääseda.”

Kuimeti sõnul on see olukord ebaõiglane eelkõige seaduskuulekate kutsealuste suhtes, mis on ka üks põhjustest, miks soovitakse rakendada täiendavaid piiranguid kaitseväekohustusest kõrvalehoidjate suhtes selliselt, et need ei piirduks vaid rahatrahvidega.

Väärteomenetluste puhul on raskendavaks asjaoluks korduvus, ehk siis need noormehed on korduvalt jätnud ajateenistusse ilmumata.

“Näiteks jaanuarikutses algatas kaitseressursside amet 35 väärteomenetlust, millest on lahendeid 30 osas,” selgitas Anne Osvet. “Kolme noormeest oleme karistanud maksimumkaristusega, s.o 1200 eurot. Nimetatud kolm kutsealust on jätnud ajateenistusse ilmumata viis-kuus korda. Kõiki nimetatud noormehi on ka eelnevalt 2016. aastal karistatud. Näiteks üht poissi on eelmisel aastal mitmekordselt ajateenistusse mitteilmumise eest karistatud kokku 2200 euroga ja kahte 1600 euroga.”

Kohustuslikku ajateenistust toetab 60–70% kutsealustest Ivar Soopan Kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna juhataja Peeter Kuimet, kas ajateenistusest hoidujate suhtumist on miski kujundanud, et neid on iga aastaga järjest rohkem või põhjus muus kui kaitseväe maines? Kaitseväe maine, nagu ka toetus kohustuslikule ajateenistusele, on läbi viimaste aastate olnud konstantselt kõrge nii kogu elanikkonna kui ka kutsealuste endi seas. Tõsi, kui kogu elanikkonnast toetab kohustuslikku ajateenistust üle 90% vastajatest, siis kutsealuste seas on see toetus üldjuhul 60 ja 70% vahel, mis on ka samas arusaadav, kuna tegu on kohustusega, mis kutsealuseid – erinevalt ülejäänud ühiskonnast – vahetult puudutab. Samas võib ka seda 60–70protsendilist toetust pidada täiesti heaks tulemuseks olukorras, kus tegu on 8 või 11 kuud kestva kohustusega. Ilmselt on siinkohal kohane tõmmata paralleel maksude maksmisega. Ilmselt on enamikul maksumaksjatel kahju loobuda viiendikust oma raske tööga teenitud sissetulekutest ja võimalusel jätaksid paljud inimesed maksud parema meelega üldse maksmata, kuid kokkuvõttes on maksukohustus – nagu ka üldine ajateenistuskohustus – vajalik ja otstarbekas kogu ühiskonna turvatunde ning julgeoleku tagamiseks. Kuidas võib kohalike inimeste suhtumist mõjutada NATO vägede kohalolek? Äkki on asi selles, et tuntakse – Eesti riiki kaitstakse niikuinii ja pole mõtet ise panustada? Eesti riigikaitse toetub kahele võrdselt olulisele sambale – aja- ja reservteenistuse kaudu mehitatavale esmasele iseseisvale kaitsevõimele, ning NATO kollektiivkaitsele, mille üheks osaks on ka Eestis paiknevad liitlasüksused. Tõenäoliselt tajuvad seda seost ja mõlema samba olulisust ka kutsealused ning laiem avalikkus ise, kuna toetus ajateenistusele ei ole praktiliselt kuidagi muutunud pärast liitlasüksuste Eestisse paigutamist alates 2014. aastast. Kaitseväeteenistusest kõrvale hoida püüdvate kutsealuste hulk või osakaal ei ole viimaste aastate jooksul tegelikult suurenenud, vaid pigem on kaitseressursside amet hakanud neid efektiivsemalt menetlema ja aktiivsemalt sunnirahasid määrama.