HOMSES MAALEHES: Kodumaine leiutis - kartulivorm, mis säilib viis aastat maitsvana

Neile tingimustele vastava toidu otsustas Tiit Rosenberg koos kahe teise Tactical Solution OÜ asutajaga välja töötada. “Pike­ma­- ajalistel matkadel sooja toidu saamiseks on palju lahendusi, kuid hakkas häirima, et vahet ei ole, mis paki peal kirjas on – lõpp-produkt maitseb ikka nagu kana ja on kergelt lögane asi,” tunnistas poolmilitaarse taustaga mees. “Kui pead seitse päeva järjest seda sööma, siis ei taha.”

Neil oli soov pakkuda eri maitseid ja kodust toitu. Nii ongi valikus supid, praed ja magustoidud, kokku 15 rooga.