Tänavu on plaan müüa 723 tonni jõulumaiustusi ehk piltlikult öeldes 100 veoautotäit, mida on mullusest peaaegu kümnendiku võrra rohkem. “See on lisaks tavatoodetele. Jõulumüük on kolmeteistkümnenda kuu müük,” selgitas Kalevi juhatuse esimees Kaido Kaare.

“Eestis on traditsioon, et kingitakse jõuludeks kommipakke, mujal maailmas see väga levinud ei ole,” rääkis Kaare. Skandinaaviasse müüakse šokolaaditahvleid, martsipanibatoone ja dražeesid, ning seda aina suuremas koguses.

Ka eestimaalased on järjest rohkem maiustusi sööma hakanud ning üha enam proovitakse uusi tooteid. Nii ei jää ka Kalevil muud üle, kui üha uute maitsetega üllatada.