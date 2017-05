HOMSES MAALEHES: Laktoositalumatud ei pea piimatoodetest sugugi loobuma

Kui pärast klaasitäie piima joomist hakkab kõht alati valutama, ei tähenda see, et inimene ei saagi enam piima või jogurtit juua.

Kõhuvalu põhjuseks võib olla laktoositalumatus ehk organismi võimetus toota piisavalt ensüümi laktaas, mis lõhustab piimasuhkrut ehk laktoosi.

Karjakasvatajad on kogu aeg piima tarvitanud ja nende järeltulijatel on laktaasi aktiivsus säilinud paremini. Seevastu Aasia ja Aafrika päritolu inimeste seas on laktoositalumatust väga palju. Eestis ei ole konkreetseid uuringuid tehtud, kuid arvatakse, et 10–25 protsendil eestimaalastest on laktoositalumatus, ehkki paljud ei ole sellest teadlikud.

Asi on selles, et kõhuhädad võivad välja lüüa alles teatud koguse piima joomise järel, aga näiteks pool klaasitäit ei avalda mingit mõju.

Piimatööstused valmistavad ka laktoosivabu tooteid, nii et neid saavad tarbida ka selle haigusega kimpus olijad.

Loodusliku piimasuhkru hulk piimatoodetes on suurim joogipiimas, väiksem hapendatud piimatoodetes ning täielikult puudu laagerdunud/küpsenud juustudes.

Soomes tarbitakse laktoosivabu tooteid hulga rohkem kui Eestis. Tiiu-Maie Lahe sõnul on üks põhjus see, et Soome asub põhja pool ja seal ei peetud juba ajalooliselt nii palju lüpsikarja ning seetõttu on neil laktaasi aktiivsus madalam.