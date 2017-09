HOMSES MAALEHES: Lätlased käivad Eestis odavamat toitu ostmas

“Ostame kogu toidukauba, peale liha ja alkoholi, Eestist,” ütleb Valgast 12 kilomeetri kaugusel Lätis elav pereema Justīne Siņicina. “Hinna pärast käimegi. Meie külapoes on hinnad üle mõistuse kõrged.”

Ta loetleb tooteid, mida on tema meelest alati Eestist odavam osta – piim, piimatooted, suhkur ja sügavkülmutatud kraam.

Lätlaste autosid näeb Valga toidupoodide juures rohkelt. Eestis ostlevad lätlased kinnitavad, et Eesti poolele on põhjust tihti tulla ning lisaks eespool nimetatutele on siinpool odavam kohv. “Üldiselt on nii, et kui Valga Maximas ostame kolm kotitäit kaupa 25 euro eest, siis Valka Topis või Megos maksaks see 40 eurot,” räägib Justīne. “Valka Maximas ma ei käi, sest see pood on väga kehva kvaliteediga.”